Covid, numeri in crescita. Oggi 38 morti (ieri 21) e 149 nuovi casi (ieri 103)

Da oggi pubblicheremo solo i dati che il ministero della Salute rende pubblici sul proprio sito, cioè numeri assoluti e non scorporati come quelli della Regione. Oggi secondo il ministero ci sono stati 149 contagiati in più (6188 dall’inizio dell’epidemia), la Regione segnala invece <Positivi in Liguria 4606 – 65 più di ieri> perché sottrae dal totale dei contagiati odierni i 35 morti e i 46 guariti con 2 tamponi positivi.

Ieri i nuovi casi segnalati dal Ministero erano 103, oggi sono 149 (+46, +44,6%). I morti erano ieri 21 e sono oggi 38 (+17, +80,8%). L’epidemia, quindi, non ha affatto innestato la retromarcia.

La tabella odierna del ministero della Salute



La tabella della Regione

A 48 ore non abbiamo ricevuto da Regione o Alisa i dati richiesti relativi a

* numero totale del personale della sanità regionale

* numero dei sanitari tamponati

* numero dei sanitari positivi

Tra le 14 di ieri e le 14 di oggi diminuisce il numero dei morti rispetto alle 24 ore precedenti

5 morti a Genova, 4 a Imperia, 4 a Savona, 3 alla Spezia per un totale di 16

San Martino

un paziente nato in Spagna e residente a Genova di 87 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

na paziente nata a Pizzo Calabro e residente a Genova di 95 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

un paziente nato in Tunisia e residente a Genova di 81 anni, presso il Maragliano.

Villa Scassi

una donna di 83 anni, con comorbidità, deceduta il 17/4/2020 nel reparto di Degenza breve

L’ospedale segnala inoltre che è pervenuto in data odierna il risultato positivo di un tampone di un uomo di 97 anni con comorbidità, deceduto il 15/4/2020 nel reparto di PS/Obi

Galliera

un uomo, 73 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 22.15 del 16 aprile, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.

Asl 1 Imperia

Una donna di 80 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate;

Una donna di 82 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate;

Un uomo di 68 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate;

Un uomo di 78 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 16 aprile all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate

Asl 2 Savona

Presidio di Levante

donna di 86 anni della Provincia di Savona

uomo di 91 anni della Provincia di Savona

uomo di 86 anni della Provincia di Savona

Presidio di Ponente

uomo di 88 anni della Provincia di Savona

Asl 5 La Spezia

un uomo di anni 80, ricoverato in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea la Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 16/04/2020

un uomo di anni 83, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea la Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 16/04/2020

un uomo di anni 76, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea la Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 17/04/2020

