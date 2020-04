Si rompe il mezzo della protezione civile, raccolta fondi su Facebook

L’associazione Scab Medio Ponente non riesce a continuare la distribuzione dei pasti alle persone il quarantena

I soldi raccolti andranno ai volontari di protezione civile per l’acquisto di un mezzo usato che verrà usato in ogni tipo di emergenza e oggi fondamentale per trasportare i pasti alle famiglie in quarantena.

Purtroppo, il mezzo che usavano i volontari di Protezione Civile di Medio Ponente Associazione Scab per la consegna dei pasti a domicilio alle famiglie in quarantena per il coronavirus ha subito un guasto irreparabile. Si è fermata, così l’attività dei volontari a sostegno della popolazione.

È stata così lanciata una petizione online per raccogliere i fondi per acquistare un mezzo, anche usato, per non fermare l’attività.

Qui il link della pagina Facebook relativa alla donazione

