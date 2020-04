Maxi cinghiale scorrazza per Marassi, agenti di polizia locale all’inseguimento

Il loro compito è quello che gli animali non creino disturbo e, soprattutto, pericolo per la circolazione. L’ungulato è stato “accompagnato” verso il Bisagno

Ieri sera una pattuglia della polizia locale ha dovuto contenere una passeggiata “abusiva”. Non quella di un umano che non ha rispettato il decreto anti Covid-19, ma quella di un cinghiale che si è messo a passeggiare tra Corso De Stefanis, piazzale Parenzo e via Fassicomo.

Hanno sudato sette camicie per “convincerlo” a scendere nel Bisagno dove non avrebbe fatto male a se stesso e agli altri.

Le foto sono di Giada Surace.

