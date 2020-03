Di Marco Rosasco si sono perse le tracce alle 15:00. Era ricoverato nel nosocomio regionale, ma NON per coronavirus

Secondo la famiglia ha capelli castani mossi, occhi castani e sarebbe molto dimagrito, scavato in viso. <Bon sappiamo come fosse vestito perché l’ospedale non ci ha detto nulla – dice la sorella Giada -. È in stato confusionale non aggressivo>.

Chi lo dovesse vedere, dice la sorella, chiami le forse dell’ordine.

