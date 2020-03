Emergenza Coronavirus, gli agricoltori Cia portano la spesa a casa

Già una settantina le aziende liguri aderenti all’iniziativa “I prodotti dal campo alla tavola”

La spesa, al tempo del coronavirus, si fa online. Latte, frutta e verdura delle aziende agricole; ma anche fiori recisi e in vaso, piantine aromatiche e piante ornamentali: sono “I prodotti dal campo alla tavola”, l’iniziativa lanciata in questi giorni in tutta Italia da Cia-Agricoltori Italiani per garantire l’approvvigionamento dei consumatori direttamente a domicilio e superare, in questo modo, le difficoltà derivanti dalle rigide restrizioni agli spostamenti imposte dal governo per contrastare il contagio da Covid-19.

All’insegna dell’hashtag #noinonCIArrendiamo.

Già una settantina le aziende agricole della Liguria che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco, in costante aggiornamento, è disponibile sul portale ufficiale al link iprodottidalcampoallatavola.cia.it/home-page/liguria, dove è possibile scorrere l’elenco delle aziende divise per provincia e scegliere le materie prime di stagione, i prodotti, i fiori o le piante che gli agricoltori consegneranno a domicilio, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal governo.

