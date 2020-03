Primo operaio positivo nel cantiere del ponte

Un operaio del cantiere del Nuovo Viadotto Polcevera è stato trovato positivo al Covid-19. Ne dà notizia la Struttura commissariale

<L’uomo è in buone condizioni di salute e si trova ora in quarantena presso il suo domicilio – recita un comunicato della Struttura -. La procedura di controllo è partita immediatamente, appena l’uomo ha riscontrato i primi sintomi. Si sta lavorando – da subito, appena appresa la notizia – per ricostruire i contatti che lo stesso ha avuto sul luogo di lavoro prima della manifestazione dello stato febbrile, in modo da poter avvisare le persone che sono entrate in contatto con lui. Si proseguirà seguendo le indicazioni fornite dalla Asl, in accordo al protocollo di sicurezza nei cantieri>.

