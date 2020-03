Per fortuna da lì passava un tecnico di Ireti che ha immediatamente bloccato la perdita in attesa dei colleghi. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Il proprietario ha probabilmente dimenticato di mettere il freno a mano alla Renault Capture e questa è scesa lungo la strada in retromarcia fino a salire sul marciapiede, cozzare contro il muro e andare a impattare contro il tubo del gas che ha cominciato a perdere.

