Per non rimanere bloccati, i cittadini imbracciano la motosega

Il vento, arrivato come previsto, ha spazzato la città. Sulla strada tra Acquasanta e le Giutte, un albero è caduto sulla strada, interrompendo la viabilità. Bloccati un B&B e diverse famiglie che avrebbero dovuto, in alternativa, fare un lungo giro dal Turchino. Così, qualche residente, per non impegnare i vigili del fuoco in un momento tanto delicato e difficile, ha imbracciato la motosega e sta liberando la strada.



