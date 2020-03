Scompare Lorenzo Acquarone, decano degli avvocati amministrativisti

Addio al professor Lorenzo Acquarone, decano degli avvocati amministrativisti, docente universitario alla Facoltà di Giurisprudenza di Genova e protagonista della vita politica ligure e nazionale. Ne dà notizia il Pd

<Acquarone, morto ieri pomeriggio a 89 anni, amava visceralmente la professione di avvocato, che ha esercitato fino all’ultimo, e sapeva trasmettere a tutti, soprattutto ai suoi studenti, questa sua grande passione – dicono ai gruppi Pd in Regione e Comune, a Pd Genova e Pd Liguria -. Per quasi trent’anni è stato un uomo delle istituzioni, eletto alla Camera (di cui è stato anche vicepresidente) e poi al Senato, ha militato prima nella Democrazia Cristiana poi nei Popolari e infine ha fatto parte della grande stagione dell’Ulivo. Nel 2002 ha partecipato attivamente alla nascita della Margherita. Era originario di Ventimiglia, ma viveva da decenni a Genova. Preparatissimo, ironico e sempre disponile al confronto, Lorenzo Acquarone è stato un importante punto di riferimento per la nostra comunità. Alla famiglia le condoglianze del Partito Democratico>.

