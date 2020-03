Incendio in via Sapeto nella notte, due persone intossicate

Tre appartamenti inagibili, le altre persone sono state ospitate in hotel. Strada a lungo chiusa per permettere i soccorsi

Il rogo è scoppiato in serata al quinto piano del civico 2, dove vive una coppia, intossicata dal fumo e soccorsa da due squadre dei vigili del fuoco e dal 118. Sul posto anche polizia di Stato e Polizia Locale. I due sono stati trasportati al San Martino e ricoverati in osservazione.

Gli abitanti del palazzo, tra cui anziani e bambini, sono stati ricoverati momentaneamente all’interno di un bus Amt. Inagibili sia l’appartamento in cui si è sviluppato l’incendio sia quelli sottostante e sovrastante. I residenti sono stati alloggiati in hotel dal Comune.

Via Borgoratti è rimasta interdetta al traffico dalle ore 23.55 per permettere l’intervento dei vigili del fuoco.





Mi piace: Mi piace Caricamento...