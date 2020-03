Rapine a mano armata in farmacia e in un supermercato. Arrestato

Colpiva in punti vendita di prima necessità. Arrestato dalla Squadra Mobile della Questura con l’aiuto del commissariato di Cornigliano

La Polizia di Stato genovese ha dato esecuzione al decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, per duplice rapina aggravata, a carico di un pregiudicato italiano di 49 anni, originario della provincia di Salerno.

L’attività investigativa si colloca nell’ambito delle misure di contrasto ai reati a danno di obiettivi sensibili in relazione all’emergenza epidemiologica, come in particolare farmacie ed esercizi che commerciano beni di prima necessità.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica del Capoluogo hanno consentito di raccogliere, a carico dell’indagato, gravi elementi di responsabilità in merito a due rapine a mano armata, commesse rispettivamente nella serata del 27 febbraio u.s. presso un supermercato nella delegazione di Bolzaneto, e nella mattinata del 19 marzo u.s. presso una farmacia in zona Certosa.

In particolare, nella prima occasione il predetto ha raggiunto l’esercizio commerciale a bordo di uno scooter rubato e, minacciando i cassieri con una pistola, ha asportato una somma in contanti di euro 2760, per poi darsi alla fuga sullo stesso veicolo.

Per quanto riguarda il secondo episodio delittuoso, l’uomo ha fatto ingresso nella farmacia e, minacciando i dipendenti con un coltello, si è impossessato di una somma in contanti di euro 1780, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Il rapinatore è stato rintracciato intorno alle ore 19:00 di venerdì scorso in un appartamento nel quartiere di Sampierdarena, dove aveva trovato momentanea dimora da alcuni giorni. La perquisizione svolta ha consentito di rinvenire ulteriori elementi a suo carico, tra cui il coltello utilizzato per la seconda rapina.

Al buon esito dell’indagine ha contribuito anche personale del Commissariato di P.S. “Cornigliano”, già impegnato nei controlli sul rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia.

Sottoposto a compiuta identificazione, al termine degli atti di rito il fermato è stato condotto presso il carcere di Genova – Marassi, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

