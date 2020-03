Covid-19, domenica i lavoratori dei supermercati in sciopero

Filcams Cgil: <Per 24 ore e su tutto il territorio regionale>

<In riferimento alla grave e difficile situazione in cui versa il Paese e la nostra Regione, pur rendendoci conto della necessità di garantire l’apertura dei negozi di generi alimentari e generi di prima necessità, non possiamo che continuare a denunciare come le lavoratrici e i lavoratori di questo settore siano gravemente esposti a stress e pericolo contagio da Covid-19, lavorando ben oltre il normale orario contrattuale (40/50 ore settimanali) – dicono alla Filcams Cgil Liguria -. Ormai in tutte le aziende vi è un tasso di assenteismo dovuto a malattia che va oltre il 50% e le giuste introduzioni del Governo sui benefici per congedi parentali e legge 104 andranno a ridurre ulteriormente gli organici. Ciò provocherà un ulteriore innalzamento delle ore di lavoro procapite non rendendolo più sostenibile ed esponendo quindi i lavoratori in modo ancora più esponenziale al potenziale contagio. Si rende necessario spalmare l’orario di lavoro delle singole aziende su sei giorni e non più su sette come avviene ora. Solo così si potrà continuare a dare un servizio essenziale per le prossime settimane. Pertanto, a fronte delle nostre sollecitazioni unitarie e di quelle effettuate dalle segreterie Nazionali, per garantire più riposo e sicurezza a questi lavoratori, Filcams Cgil Liguria dichiara sciopero del settore per l’intera giornata di domenica 29 marzo 2020 su tutto il territorio regionale ligure>.

