Antivirale giapponese, via alla sperimentazione in Italia. Ordinato anche dal San Martino

Si chiama Favipiravir, è un antivirale e in Giappone si utilizza dal 2014. Sembra avere una efficacia contro il Covid-19 quando i sintomi sono ancora lievi. Sarà testato in Italia, anche a Genova

L’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ieri sottolineava che <Il medicinale non è autorizzato né in Europa, né negli Usa>. Ma oggi, il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo l’incontro con il direttore generale di Aifa, ha reso noto, tramite comunicato: <Il direttore generale di AIFA, Nicola Magrini, mi ha comunicato che la riunione del Comitato Tecnico–Scientifico di questa mattina, dopo una prima analisi sui dati disponibili relativi ad Avigan, sta sviluppando un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l’impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia. Nei prossimi giorni i protocolli saranno resi operativi, come già avvenuto per le altre sperimentazioni in corso>.

Il direttore della clinica di Malattie Infettive Matteo Bassetti ha detto stasera nel corso della conferenza stampa quotidiana per fare il punto della situazione Covid-19: <Abbiamo ordinato il medicinale approvato in Giappone anche per il coronavirus attraverso la farmacia. Speriamo di averlo a disposizione. Se e quando arriverà, stiamo progettando uno studio per vedere se il farmaco funziona>

