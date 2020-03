Furto di panni nel cavedio, il ladro è un 83enne

Il ladro, inchiodato dalle immagini delle telecamere, è stato anche denunciato dalla polizia anche per l’inosservanza del “decreto coronavirus”

Poco dopo le 13.15 di giovedì, in via Cecchi, un genovese ha subito il furto di capi di abbigliamento stesi in cortile. Quando è andato a denunciare quanto accaduto alla polizia, ha portato con sé anche alcune immagini della videosorveglianza dove era ben visibile il ladro. Ieri mattina, l’uomo ha visto il ladro stazionale sotto casa sua e ha chiamato la Polizia che ha individuato e denunciato il ladro per furto e per l’inosservanza del decreto. Si tratta di un anziano di ben 83 anni di origine algerina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...