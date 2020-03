Il mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Bolzaneto resta aperto

Lo fa sapere Sgm, Società Gestione Mercato. Chiuse le visite dei provati e misurazione della temperatura all’ingresso per preservare gli utenti della struttura

Da domani lunedì 23 marzo fino almeno al 3 aprile saranno chiuse tutte le attività produttive non necessarie in tutta Italia. Ma i Mercati all’ingrosso sono tra quelle considerate imprescindibili e cruciali per il Paese.

Il Mercato Ortofrutticolo di Genova sarà regolarmente operativo. In piena emergenza coronavirus il sistema dei mercati all’ingrosso sta tenendo e la struttura genovese rimane al centro della filiera agroalimentare della regione, continuando a garantire il servizio.

Il Mercato di Genova rimane così aperto alla stregua di altri servizi pubblici essenziali come quelli postali, assicurativi, finanziari e trasporti.

L’attività proseguirà con il controllo della temperatura corporea all’ingresso della struttura per tutti coloro che accedono al Mercato, già avviato la scorsa settimana, nonché con la continua sensibilizzazione a rispettare tutte le normative in atto per l’emergenza Covid – 19.

