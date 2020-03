Asl3, linea amica per supporto psicologico e info per disabili e famiglie

Gli operatori Asl3 a disposizione il lunedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17; il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12

Asl3 ha attivato una linea telefonica di ascolto e supporto psicologico dedicata alle persone con disabilità, alle loro famiglie e ai caregiver. Due i numeri telefonici a disposizione: 010 849 5501 e 010 849 5503 durante la settimana nelle seguenti fasce orarie: il lunedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17; il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12

“L’iniziativa- spiega Lorenzo Sampietro, Direttore Sociosanitario Asl3 – è a cura degli psicologi del Servizio Disabili e si propone di offrire, in questo particolare momento legato all’emergenza coronavirus, informazioni sul funzionamento dei servizi esistenti dedicati alla fascia di popolazione fragile, di favorire il contenimento degli aspetti emotivi legati alla situazione dell’attuale emergenza e di mantenere e supportare la rete con i servizi e gli interlocutori istituzionali”.

Sempre con la finalità di essere vicini al cittadino durante emergenza Covid 19, in questa settimana sono stati avviati due ulteriori attività di accoglienza telefonica:

– il filo diretto con gli specialisti del reparto di ginecologia e ostetricia per le donne in stato di gravidanza

– http://www.asl3.liguria.it/filo-diretto-telefonico-con-il-reparto-di-ostetricia-e-ginecologia-asl3.html

– Lo sportello di ascolto e supporto psicologico per i genitori di adolescenti e per donne in gravidanza

http://www.asl3.liguria.it/sportello-di-ascolto-e-supporto-telefonico-per-genitori-e-donne-in-gravidanza.html

Mi piace: Mi piace Caricamento...