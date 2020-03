Il comitato di Lungomare Canepa raccoglie fondi per il Villa Scassi

Serviranno per comperare tute e mascherine per i sanitari che lavorano in condizioni proibitive. Intanto la raccolta de “Il Nerviese” per il San Martino è arrivata a quota 183mila euro

È iniziata da poco la raccolta fondi per l’ospedale Villa Scassi, lanciata dal Comitato di Lungomare Canepa. Sono stati raccolti, per ora, circa 4 mila euro.

<Donazione in favore dell’Ospedale Villa Scassi di Genova. Reparti Anestesia e Rianimazione DEA e PRONTO SOCCORSO. Il comitato, attraverso la presidente Silvia Giardella. Sta raccogliendo fondi per i medici, gli infermieri, gli OSS e tutti gli operatori ospedalieri che lavorano da giorni in condizioni emergenziali e necessitano di DPI adeguati – si spiega nella pagina della raccolta fondi -. Il Comitato Lungomare Canepa di Sampierdarena ha a cuore questa drammatica situazione che coinvolge tutti noi. Vorremmo con urgenza permettere l’acquisto di DPi adeguati per proteggere il personale sanitario del Villa Scassi dal rischio di contagio COVID 19. Questi i Dpi che occorrono -Tute impermeabili monouso (abbiamo trovato un fornitore che le ha. Prezzo cad.€ 3,5 . Ne hanno 1.200 pezzi per comprarle tutte servono più di € 4 000). – Maschere FFP3 (le stiamo cercando). La situazione è piuttosto critica e serve la collaborazione di tutti. Come saranno usate le donazioni? La tua donazione servirà ad acquistare i dispositivi, a mezzo dei canali previsti, a tutela di medici, infermieri ed OSS che stanno lavorando in condizioni difficili. Qualsiasi donazione sarà un faro che illuminerà il difficile percorso che stanno affrontando medici ed infermieri in questa emergenza. Come da accordi con il Dirigente Medico del Reparto Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Villa Scassi il Dott. Spiridon Gazos, l’intero ricavato sarà devoluto al personale dei reparti Anestesia e Rianimazione DEA e PS per l’acquisto dei DPI da destinare al personale ospedaliero>.

Intanto è stato incassato dall’Unità Operativa Bilancio e dalla Programmazione Finanziaria dell’Ospedale il primo bonifico, di 134.007,80€ derivante dalla raccolta fondi “Che l’inse?” promossa da Il Nerviese (Matteo Sacco), che nel frattempo sta proseguendo ed è arrivata oggi a quasi 183mila euro. I fondi sono stati destinati agli acquisti di: una colonna video fibroscopia completa di 2 fibroscopi per il 2° piano Monoblocco – oggi reparto di Rianimazione supplementare per pazienti Covid-19 – una centrale di monitoraggio sempre per il 2° piano Monoblocco e una centrale monitoraggio per il reparto di Terapia Intensiva del Monoblocco 4° piano. Qui il link per le donazioni.

