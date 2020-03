Costa Luminosa e Costa Pacifica, passeggeri in partenza dall’Aeroporto

Le operazioni sono cominciate ieri con i croceristi della “Pacifica”: 965 persone sono state fatte partire per Buenos Aires con 3 voli charter e un altro è partito oggi, quando sono partiti e stanno partendo in questo momento (abbiamo chiamato il direttore del Colombo Piero Righi e si trovava proprio sotto bordo, per un altro imbarco). Quasi in decollo un charter. In tutto sono stati fatti partire verso destinazioni non più collegate con voli di linea quasi mille passeggeri per l’Argentina mentre 111 sono diretti a Copenhagen, in Danimarca. Questo volo è in ritardi rispetto al previsto per le operazioni della sanità marittima di Savona: due olandesi con febbre e sintomi presenti a bordo sono stati trasportati al pronto soccorso.

A tutte le operazioni, oltre al personale dello scalo, hanno provveduto gli uomini della polizia portuale e aeroportuale di frontiera.

