Meteo Limet, poco nuvoloso nell’attesa delle correnti fredde in arrivo lunedì

Meteo Genova: alta pressione in graduale attenuazione nel corso del prossimo fine settimana. Correnti fredde interesseranno la nostra regione a partire da lunedì.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: sabato 21 marzo 2020

Avvisi: Nessuno.

Cielo e Fenomeni: Su tutta la regione avremo cielo in genere poco nuvoloso. Possibile qualche addensamento basso lungo le coste e velature in transito in quota senza conseguenze.

Venti: Deboli in prevalenza da sud-est.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Stazionarie su valori miti di giorno

Costa: min +8/11°C, max: +14/17°C.

Interno: min -1/+4°C, max: +9/14°C

