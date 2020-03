Confindustria Genova: “Servono 370 mila mascherine solo per il prossimo mese”

Il fabbisogno, per macrosettori, risulta così suddiviso: il 33,9% nell’Industria, il 40,6% da Porto e Logistica, il 18% nella Sanità privata (prevalentemente Residenze Socio Assistenziali), il 6,4% nei Servizi e l’1,1% nel Turismo.

Ricerca di mascherine come DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) per il proseguimento dell’attività lavorativa durante l’emergenza sanitaria, Confindustria Genova ha avviato un’indagine tra le Aziende associate per conoscere il fabbisogno stimato di mascherine di tutte le tipologie (chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3) nei prossimi mesi, allo scopo di valutare possibili iniziative intese a limitare al massimo l’impatto dell’emergenza sulle imprese.

A oggi, all’indagine hanno risposto 160 aziende; il totale di mascherine richieste, a prescindere dalla tipologia, superano le 1.776.000 unità, di cui poco meno di 370.000 entro 1 mese, oltre 631.000 da 1 a 3 mesi, circa 780.000 dopo 3 mesi.

