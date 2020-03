Ansaldo Energia, accordo coi sindacati: cassa integrazione per 2000 lavoratori

La cassa integrazione interesserà le giornate di sospensione resesi necessarie a partire da giovedì 12 marzo fino al 27 marzo e comunque tutte le eventuali giornate successive ricomprese nei termini definiti dal decreto legge 17 marzo 2020 per una durata massima di nove settimane nell’ambito del periodo dal 12 marzo al 31 agosto 2020.

Accordo tra Ansaldo Energia, RSU e segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm. La cassa integrazione guadagni per emergenza “Covid-19” richiesta dell’azienda consisterà in sospensione a zero ore per un numero massimo di 2000 lavoratori che si renderà necessario a fronte del permanere del emergenza sanitaria in corso e nella richiesta dell’intervento della cassa integrazione guadagni per emergenza covi 19 per le giornate corrispondenti con anticipo da parte dell’azienda del relativo trattamento economico previsto dalla legge.

La cassa scatterà dopo l’utilizzo delle ferie pregresse del 2019. La cassa integrazione sarà zero ore di interesserà fino al massimo di 2000 lavoratori. Il trattamento economico della anticipato dall’azienda e sarà quello previsto dalla legge senza integrazione aziendale

