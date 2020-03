Matteo Rosso la spunta al Tribunale del Riesame e torna consigliere regionale

Il già capogruppo di Fratelli d’Italia aveva presentato ricorso contro l’esclusione dai pubblici uffici. Ora riprenderà il suo posto anche come presidente della commissione Sanità

Al suo posto era entrato il primo dei non eletti del partito, Augusto Sartori che, in conseguenza della decisione del Tribunale del Riesame, torna primo dei non eletti perché Rosso è stato reintegrato seduta stante nel suo ruolo di consigliere.

<Nel momento più buio della sanità ligure e nazionale l’unica cosa che mi conforta è quella di sapere che posso dare il mio contributo istituzionale e non solo come ho fatto anche in questi giorni da medico e privato cittadino. Non ho mai smesso di essere presente accanto agli operatori sanitari e ai malati e anche in questi giorni di crisi mi sono messo a disposizione della sanità ligure da privato cittadino e medico. In questo momento il mio pensiero va ai medici, infermieri, oss e tutto il personale sanitario e amministrativo che da giorni in Liguria, come in Italia, è eroicamente al servizio dei cittadini. A loro va la mia piena riconoscenza e sarò sempre vicino a loro>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...