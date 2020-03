Al San Martino solo prelievi urgenti su prenotazione

Per evitare possibili situazioni di sovraffollamento nelle sale di attesa, da questa mattina presso il Centro prelievi del San Martino sarà possibile effettuare gli esami prescritti come urgenti dal medico curante solo su prenotazione

Per prenotare il proprio esame sarà possibile contattare dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì, il seguente numero: 010 555 72 10. L’orario per accedere al Centro Prelievi, una volta prenotato il proprio esame, resta quello attuale: dalle 7.15 alle 10.10.

Ogni paziente avrà il proprio orario di prelievo. Resta non modificata l’organizzazione dei prelievi per i pazienti in TAO, per i quali è già previsto l’accesso su appuntamento.

