Norma restrittiva per gli imbarchi anche per la Sicilia, coda verso il porto, viabilità paralizzata

Il porto non riceve perché i controlli, alla luce del blocco dell’imbarco sia per la Sardegna sia, da un’ora, per la Sicilia. La cosa ha paralizzato lungomare Canepa e sta paralizzando la viabilità di tutta l’area.

A causa della difficoltà di accesso ai varchi portuali sottostanti la strada Guido Rossa e la Nuova Darsena si è formata una coda di veicoli pesanti nella rotatoria di S. Giovanni d’Acri, in lungomare Canepa e tra il casello di Genova Ovest e il varco Albertazzi. Da circa un’ora è entrata in vigore una normativa più restrittiva per gli imbarchi delle merci verso Sicilia e Sardegna, i cui controlli causano la situazione in atto.

Sul posto è presente la Polizia locale dei distretti 2º e 6º.

