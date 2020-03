I 6 morti di oggi: 5 erano genovesi, uno di Sestri Levante

Da 76 a 91 anni, 4 uomini e 2 donne. La metà dei decessi al Galliera.

Sanificazione delle strade: la Regione ha rilasciato le linee guida ai Comuni, <Ma non serve contro il virus – ha detto Toti – perché il virus non sale dai pavimenti>

I decessi

1 ospedale Policlinico San Martino – uomo, 78 anni genovese

1 ospedale Villa Scassi – donna, 80 anni genovese

3 ospedale Galliera – uomo, 76 anni; uomo 89 anni; donna 84 anni. Tutti genovesi.

1 ospedale Sestri Levante (ASL4) – uomo, 91 anni, di Sestri Levante.

La sanità regionale sta allestendo nuovi laboratori per le analisi dei tamponi per dare respiro a quello di San Martino.

La Regione ha trasmesso linee guide per la sanificazione ai Comuni anche se <nella maggioranza dei casi non è utile per evitare il contagio perché il contagio non sale dalla strada – ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti -. Nulla impedisce, pochi istanti dopo, che il virus possa tornare a posarsi. Non ci sono trattamenti che rendano immuni le superfici>.

Il sindaco Marco Bucci ha spiegato che a Genova saranno intensificati i passaggi di Amiu nelle zone più critiche, come il centro storico.

