Strade sgombere a Genova, ma in corso Italia, c’è traffico

Viabilità rallentata in direzione centro sulla strada a mare di Albaro e in via De Gaspari, oltre che, a monte, in via Paolo Boselli, nello stesso quartiere. La speranza è che l’appesantimento della viabilità non sia determinato da persone decise a fare le “vasche” sulla promenade

Traffico rallentato anche in via Brigate Partigiane alla Foce tra corso Buenos Aires e corso Marconi.

Da corso Italia, una foto di Paolo Venturino

Ci dicono anche che sta aumentando il traffico verso il Righi e il Peralto. Ricordiamo che è permesso fare attività fisica, non fare camminate o rimanere, anche all’aperto, in gruppo.

