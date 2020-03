Musica a distanza ravvicinata: la GOG vi tiene compagnia ogni giorno

#iorestoacasa – da Bach a Dvořák sul sito e sulle piattaforme social

Nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diffuso domenica 8marzo, la GOG ha sospeso tutte le sue attività concertistiche, ovvero gli appuntamenti della stagione al Teatro Carlo Felice con il sestetto Perotti, Bagnoli, Sulli, Orlando, Di Giovanni e Schillaci (9 marzo), il Montrose Trio (16 marzo) e Benedetto Lupo (30 marzo), come pure le quattro giornate a Palazzo Ducale dedicate alle Sinfonie trascritte di Beethoven. <Riguardo ai biglietti acquistati è possibile richiedere il rimborso agli uffici o al canale di vendita utilizzato se acquistato on line – spiegano alla GOG -. Potete però scegliere di non chiedere il rimborso e diventare così donatori della GOG. Rinunciando al rimborso sosterrete le attività musicali che al più presto vi proporremo, non appena sarà superato questo momento di particolare crisi. Avremo bisogno di tutto l’aiuto possibile per continuare a promuovere la musica! Salutando e ringraziando con grande affetto tutti coloro che ci supportano e ci sostengono, aderiamo all’iniziativa del MiBACT #IORESTOACASA e invitiamo il nostro pubblico a limitare le relazioni sociali per combattere la diffusione del Covid-19. A tale proposito ecco di seguito un elenco di documenti musicali che mettiamo a disposizione sul nostro sito www.gog.it e sulle piattaforme Social della GOG>.

SAB 14 Intervista a Daniele Orlando, 20 gennaio 2020

DOM 15 Jorge Jimenez, Penderecki, “La Follia” – Genova, Chiesa di S. Luca, 7 giugno 2019

LUN 16 Pietro Borgonovo presenta le Sinfonie trascritte di Beethoven: le trascrizioni di Hans Sitt

MAR 17 Lucio Perotti, Schonberg, Klavierstucke

MER 18 Ton Koopman, Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, estratto dalla Kronungsmesse di Mozart, 24 novembre 2014

GIO 19 Intervista a Guerino Bellarosa del Signum Saxophone Quartet (18 novembre 2019

VEN 20 (da confermare) video di Simone Cricenti

SAB 21 GIORNATA EUROPEA DELLA MUSICA ANTICA, pezzo dedicato a Bach e/o alla musica barocca

DOM 22 Pietro Borgonovo presenta la grande musica: Trio Arciduca di Beethoven

LUN 23 Uto Ughi / Bruno Canino: estratto dalla Sonata a Kreutzer (1 dicembre 2014)

MAR 24 Pezzo di Filippo Gorini

MER 25 Compleanno di Bela Bartók: Jorg Widmann, Carolin Widmann, Alexander Melnikov, “Contrasts” per clarinetto, pf. e vl.

GIO 26 Estratto da intervista a Denis Matsuev

VEN 27 Pietro Borgonovo presenta la grande musica: Trio Dumky di Dvořák

SAB 28 Estratto da “Il Novecento e le Nazioni” a Palazzo Ducale 2019

DOM 29 Benedetto Lupo

