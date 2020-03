La Cciaa garantisce servizi essenziali e prepara video manuale di sopravvivenza

E​​​mergenza coronavirus: servizi telematici e smart working a pieno servizio. Il Punto Impresa Digitale prepara un manuale di sopravvivenza su YouTube

La Camera di Commercio di Genova si adegua alle prescrizioni del Dpcm dell’11 marzo cancellando tutti le riunioni in presenza e riducendo al massimo il numero di dipendenti che lavorano presso gli uffici, e quindi le possibilità di contatto diretto fra le persone.

“L’invito che facciamo a tutti, compresi i nostri utenti, è quello di restare a casa, ma la Camera di Commercio non si ferma – osserva il segretario generale Maurizio Caviglia – Abbiamo potenziato al massimo i servizi da remoto e lo smart working dei dipendenti, e in questi giorni i ‘digital promoter’ del Punto Impresa Digitale stanno registrando, da casa, una sorta di manuale di sopravvivenza alla quarantena per imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che abbiamo chiamato ‘Pillole di smart working per gestire le emergenze’: le pillole saranno caricate via via sul canale You Tube della Camera di Commercio e si concluderanno, il 31 marzo, con un webinair di tre ore, in cui sarà possibile approfondire gli argomenti trattati e dialogare in diretta con i digital promoter del PID.

I servizi garantiti in presenza sono: il rilascio certificati e visure del registro imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare d’appalto, la vidimazione dei formulari di trasporto rifiuti e dei registri di carico/scarico (presso la sede di Piazza De Ferrari 2), i certificati di origine con carattere di urgenza e le certificazioni per l’esportazione e l’importazione temporanea di merce – carnet ATA, il rilascio e rinnovo delle carte cronotachigrafiche e il deposito dei marchi internazionali (presso la sede di Via Garibaldi 4) .

