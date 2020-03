Ancora fiamme nel rudere di corso Perrone dove due giorni fa i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare ore per avere ragione del roga. Stamattina sono dovuti tornare perché nello stesso vecchio edificio si è di nuovo generato un incendio.

Il rudere, in passato, è stato occupato e non è chiaro se lo sia di nuovo.

Foto di Sara Ardito

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...