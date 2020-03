Foto di Angelo Spanò

Foto di Cristina Brugnone (come quella di copertina)

I vigili del fuoco stanno intervenendo in corso Perrone, in Valpolcevera, a causa dell’incendio. Gli abitanti della zona dicono di aver sentito anche delle esplosioni. I vvf dicono che si tratta di un rudere abbandonato.

Certamente tempo fa era stato occupato abusivamente, ma non è ancora chiaro se al momento l’occupazione stesse proseguendo.

Non risulterebbero feriti.

Foto do Ethel Vicard

Articolo in aggiornamento

