Coronavirus: appello a “unità e senso di responsabilità” dalle imprese

La Camera di Commercio insieme a Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcooperative, Agci, Confcommercio e Confesercenti lo chiede ai sindacati <per superare nel miglior modo possibile il problema coronavirus>

<In un momento di particolare emergenza per il Paese, serve coniugare il diritto alla salute con la necessità per le imprese e per l’economia di evitare il tracollo. Un obiettivo comune e indispensabile per tutti, imprenditori e lavoratori – scrivono in una nota la Camera di Commercio e le associazioni -. Bisogna attenersi a regole comuni, cosi come ha chiesto il Governo, per limitare il contagio in tutte le regioni e garantire regole uniformi a tutti i cittadini. Si tratta di un obiettivo condiviso da tutti, che le categorie datoriali si impegnano ad applicare nel modo più rigoroso, a tutela non solo dei lavoratori, ma anche del Sistema sanitario regionale, che sicuramente non ha bisogno di essere sottoposto a ulteriore stress. Auspichiamo pertanto che i confronti, nell’ambito delle trattative sindacali, si possano svolgere in un clima sereno e di collaborazione, in un panorama che oggi non vede parti contrapposte, ma un fine unico e un interesse comune per salvaguardare il nostro Paese>.

