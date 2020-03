Da Brignole a piazza Dante senza quasi incontrare anima viva. Ora si teme la calata dal nord

Stasera i primi segnali di spostamenti da Lombardia e Piemonte. Si teme soprattutto per domenica, quando ci sarà il sole. L’appello di Toti: <Abbiamo bisogno che restiate a casa, la Liguria deve essere deserta>

























Il presidente della Regione Giovanni Toti ha rivolto un appello a tutti i cittadini <affinché rimangano a casa durante il week end: “Abbiamo bisogno di vedere le strade vuote, le persone devono uscire solo per motivi di necessità e rimanere a distanza, senza parlarsi addosso, senza ciondolare sulle spiagge o per le vie delle città. Abbiamo bisogno che restiate a casa, la Liguria deve essere deserta. Dovete aiutarci. Anche il comportamento apparentemente più innocuo piò diventare una bomba di contagio. Se la prossima settimana il virus mollerà la sua presa, avremo pagato un tributo doloroso ma che non si poteva evitare e se la curva del contagio inizierà a calare vorrà dire che stiamo vincendo la battaglia. Se invece il numero dei contagi crescerà ancora dovremo rincorrere la malattia che farà più danni di quanti siamo in grado di parare>.

