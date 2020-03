Si fermano i corrieri Tnt, Gls e buona parte di Sda

Emergenza COVID – 19: driver e magazzinieri senza dispositivi di sicurezza personali. I sindacati scrivono a tutti i corrieri committenti, ma i lavoratori li anticipano e scendono in sciopero di fatto

<Nonostante le continue comunicazioni e sollecitazioni di Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti, con le quali i sindacati hanno chiesto alle imprese committenti dei corrieri di fornire mascherine monouso, guanti e igienizzante, ad oggi non è pervenuto nessun riscontro scrivono i sindacati-. Pertanto, con la presente, le scriventi Organizzazioni Sindacali sono a indicare, come previsto dall’ultimo DCPM emanato, che se a tutto il personale operante presso i cantieri (driver e magazzinieri ) non saranno forniti i DPI sopra descritti tutto il personale si asterrà dall’attività lavorativa. Nessuna comunicazione è stata effettuata alle organizzazioni sindacali sull’organizzazione del lavoro: nulla che indichi di rispettare le direttive sulla distanza tra lavoratore e lavoratore. Le attività in questione saranno ripristinate nel momento in cui tutti i lavoratori avranno mascherine adeguate e idonee , guanti e igienizzante. Quanto sopra in ottemperanza di quanto disposto dal DCPM in merito alla garanzia sulla salute e sicurezza dei lavoratori>.

Poi, però, i lavoratori hanno anticipato i sindacati (3 firmatari per ogni sigla per il comunicato) e, di fatto, si sono fermati inscenando uno sciopero lampo. Per ora sono circa 250, ma ne ne potrebbero aggiungere altri.





