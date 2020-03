Guasti a raffica per i due impianti. Negli ultimi giorni sono più frequenti del solito

Aggiornamento 9:20: ora il servizio della metropolitana è sospeso sull’intera tratta.

Come già almeno un paio di volte nei giorni scorsi, la Metropolitana è ferma (questa volta nel tratto Brin-Dinegro, mentre funziona tra Dinegro e Brignole).

Ferma di nuovo anche la funicolare Zecca-Righi, anche in questo caso per un guasto. Amt ha istituito il servizio sostitutivo.

