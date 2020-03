La bimba di 11 mesi ricoverata ieri al Gaslini è già a casa

La piccola è figlia di un contagiato. È risultata positiva al test, ma non ha alcun sintomo ed è tornata a casa con la mamma. Dovrà stare in quarantena con lei

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nel corso della conferenza stampa in cui ha fatto il bilancio-coronavirus della giornata, ne ha parlato come di caso negativo, forse trasportato dal cuore.

Una successiva precisazione della Regione ha chiarito che la bimba, è confermato, è positiva, ma non ha sintomi.

In copertina: foto d’archivio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...