Attenzione a Molassana, raffica di chiamate da finti operatori Asl

Ci stanno arrivando moltissime segnalazioni dalla zona di Molassana (per la precisione via San Felice e vie limitrofe): alcune persone si qualificano come addetti della Asl dicendo che devono fare i tamponi. NON È VERO. Sono ladri o truffatori

Pare quasi che i truffatori stiano procedendo a quadranti e che oggi abbiano preso di mira la Media Valbisagno dove chiamano soprattutto le persone anziane. Ieri sia il presidente Giovanni Toti sia l’assessore comunale Stefano Garassino avevano lanciato l’allarme. MAI NESSUN ADDETTO DELLA ASL VI CHIAMERA’ PER PRENDERE APPUNTAMENTO PER TAMPONI A DOMICILIO.

Se vi succede, chiamate subito Carabinieri, Polizia di Stato o Polizia locale.

Lo ripetiamo: si tratta sicuramente o di truffatori o di ladri che si vogliono introdurre a casa vostra. Spiegatelo bene ai vostri nonni e alle persone anziane e raccomandatevi di non aprire la porta a nessuno.

