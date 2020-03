Ricoverati entrambi nel reparto di Rianimazione. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa dei decessi. I decessi a Genova, oggi, sono stati 4

La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala due decessi:

Uomo di 88 anni genovese, con comorbità, ricoverato il 9 marzo,

proveniente da Villa Scassi.

Uomo di 64 anni, residente in Asl4, proveniente dal pronto soccorso di

Lavagna in data 12 marzo, deceduto oggi per insufficienza respiratoria.

