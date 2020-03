Allerta truffe, attenzione: nessuno passa per le case a fare il tampone

Molte chiamate a cittadini genovesi, ma Regione Liguria smentisce: né il 118 né la Protezione Civile sono incaricati di fare tamponi a tappeto a tutta la popolazione. Potrebbero essere truffatori o ladri che cercano di entrare nelle case

Sono stati infatti segnalati tentativi di truffa con persone che telefonavano spacciandosi per operatori e avvertire che sarebbero passati a fare il tampone. Invitiamo la cittadinanza a telefonare al NUE 112 per denunciare simili tentativi di frode, Regione Liguria ha dato mandato ai propri uffici per procedere nelle sedi opportune

