Minaccia i passeggeri di un bus con una pistola. Disarmato da uno straniero e arrestato dalla polizia

È successo su un bus della linea 270 sabato scorso. L’uomo se l’è presa con un anziano e ha minacciato tutti di morte. Un cittadino marocchino lo ha disarmato. Solo in seguito si è scoperto che l’arma era una scacciacani

Alla fermata della stazione di Bolzaneto l’autista del bus Amt della linea 270 ha sentito urlare un uomo che ce l’aveva con una persona anziana. L’autista ha visto dallo specchio retrovisore che si trattava di una semplice lite come purtroppo sui bus ne avvengono molte, ma un altro passeggero ha denunciato che l’uomo aveva in mano una pistola (risultata, alla fine, una scacciacani). L’uomo, impugnando la scacciacani, ha iniziato a minacciare i passeggeri dicendo loro che avrebbe sparato e ammazzato tutti. Alla fermata di via Reta l’autista ha aperto tutte le porte e dal mezzo c’è stato il fuggi fuggi generale. È sceso anche l’uomo con la pistola. L’autista ha chiamato il 112 e nel giro di pochi minuti sono arrivate 4 volanti. È successo sabato alle 17:15. L’energumeno era già stato disarmato da un cittadino marocchino che aveva affrontato il 32enne disarmandolo e togliendo il caricatore dalla pistola.

La Polizia di Stato ha arrestato, quindi, arrestato un 32enne genovese pluripregiudicato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. È stato anche denunciato per oltraggio, minacce aggravate, interruzione di pubblico servizio e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.

I poliziotti del Commissariato Cornigliano intervenuti immediatamente sono riusciti a bloccare il soggetto, nonostante la sua violenta resistenza, mentre stava tentando di scappare. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire diversi coltelli a serramanico, uno sfollagente telescopico e 25 proiettili della scacciacani peraltro priva del tappo rosso.

