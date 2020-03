Incidente in piazza Palermo, motociclista in codice giallo

Incidente stradale, stasera verso le 20,30, in piazza Palermo.

Un’auto che procedeva in direzione Levante ha svoltato verso Piazza Palermo andando a urtare una moto che viaggiava verso il centro provenendo dalla Galleria Goffredo Mameli. Nello scontro, ad avere la peggio è stato il motociclista. Sul posto, inviate dal 118, un’auto medica e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese che ha soccorso il ferito e lo ha portato al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto anche la polizia di Stato.

