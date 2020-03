Bassetti: “Dal Covid-19 guariscono anche gli anziani”. Via al test del superfarmaco Usa

Il Remdesivir, già usato con successo alla Spallanzani di Roma, è arrivato oggi alle 17 direttamente dagli Stati Uniti. Era stato ordinato per un paziente che è purtroppo deceduto. Ora sarà usato su uno o più di uno tra quelli presenti al San Martino. E, dopo il passaggio in comitato etico, ne sarà comprato ancora, per altri ricoverati

È stato usato con successo per la cura dell’Ebola in Congo ed è in uso negli Stati Uniti contro il Covid-19. È stato già usato anche in Italia, sempre contro il coronavirus all’ospedale Spallanzani di Roma: 3 i pazienti guariti. Da domani il Remdesivir (prodotto dall’azienda statunitense Gilead, quotata alla borsa di New York) sarà testato anche a Genova, al San Martino, dove il direttore della clinica di Malattie infettive, Matteo Bassetti, lo aveva ordinato per un paziente che nel frattempo, purtroppo, è deceduto. Ci ha messo un po’ ad arrivare, perché il suo viaggio è stato ostacolato dalle difficoltà di raggiungere l’Italia, ormai messa sempre più all’angolo da molti paesi stranieri. American Airlines, ad esempio, ha sospeso fino al 24 aprile tutti i voli da e per Milano. Ma, alla fine, il Remdesivir è arrivato e Bassetti lo ha annunciato questa sera alla conferenza stampa quotidiana di bilancio dell’emergenza in Regione. Sarà usato <per uno o più pazienti in terapia intensiva – ha detto il medico -. Poi sarà ordinato e usato anche su altri pazienti>.

Al San Martino ci sono i pazienti più gravi. 4 sono in terapia intensiva. Tre di loro sono stabili nella lo gravità. Una ha 90 anni. I pazienti della Liguria sono tutti anziani, tra i 76 e, appunto, i 90 anni. Questo perché quasi tutti provengono dai cluster degli hotel di Alassio e Laigueglia, formati da anziani di Lombardia e Piemonte che erano venuti a svernare in riviera. È un banco di prova per i medici. <Un’esperienza unica al mondo> ha detto Bassetti. Di questi cluster, già 6 pazienti sono stati giudicati in condizioni idonee alle dimissioni, per continuare le cure a casa. Anche tra i malati nel reparto Malattie Infettive alcuni stanno meglio. 3 sono stabili e probabilmente nei prossimi giorni sarà presa in considerazione l’ipotesi di dimissione. <Il messaggio positivo che vogliamo mandare è che da questa malattia si guarisce> ha spiegato Bassetti. Anche se l’età del malato è avanzata. Tra il quinto e il settimo giorno dalla manifestazione dei sintomi, ha detto il medico, la malattia vira. O verso la guarigione o verso l’aggravamento dei problemi respiratori e, a volte, verso la morte. Bisogna tener presente che, considerata l’età del “campione” genovese, si ha spesso a che fare con persone con patologie pregresse. Spesso le difficoltà respiratorie causate dal virus si incrociano con altri problemi sanitari anche gravi. Nonostante questo, ha ripetuto il medico, alcuni guariscono.

Bassetti ha poi parlato di uno degli inquietanti risvolti sociali di questa “crisi”. <Stamattina sono venuti a fare delle foto in reparto – raccontato il medico -. Una delle infermiere ha chiesto di non essere fotografata perché ha paura di essere emarginata se si venisse a sapere che lavora in questo reparto. Dovremmo ringraziare le persone che lavorano per assistere i pazienti, non emarginarle>. Una denuncia che deve far riflettere molto su come la nostra società stia reagendo malamente a questa emergenza.

Qualche nota positiva c’è: un’azienda, proprio questa mattina, ha deciso la donazione di 100mila euro per l’acquisto di strumentazioni utili alla cura del virus.

