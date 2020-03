Coronavirus, Amt: “Si sale e si scende solo dalle porte posteriori e centrali”

È stato concordato con i sindacati per evitare la salita dal lato del guidatore. Smart working per gli uffici e congedo parentale

Oggi Amt ha incontrato i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per esaminare insieme le disposizioni normative emanate nella serata di ieri attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante le misure idonee a fronteggiare l’emergenza determinata dal “Coronavirus”.

L’azienda ha informato i sindacati in merito all’applicazione e al monitoraggio delle misure quali la pulizia/sanificazione/disinfezione di locali e mezzi, alla dotazione di materiali igienizzanti nei servizi igienici, alla fornitura di idonei kit personali ai dipendenti più esposti, al reperimento sul mercato di prodotti idonei alla disinfezione già previste dopo gli incontri dei giorni scorsi con le scriventi.

Rispetto a quanto già concordato ed alla luce del contenuto dell’ultimo decreto emanato, le parti hanno ritenuto opportuno implementare le azioni già in essere con quanto di seguito elencato:

 Corsi di formazione aziendale: i corsi di formazione in atto e previsti nelle prossime settimane vengono temporaneamente sospesi.

 Congedo parentale: in relazione alla temporanea chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, il periodo di preavviso per la richiesta di “congedo parentale” è ridotto a 3 giorni;

 Permesso straordinario non retribuito: in relazione all’emergenza in atto, i dipendenti che si trovano nella necessità di assistere figli in età scolare (solo scuola dell’obbligo) e per motivi di servizio non ottengono la concessione di giorni di ferie, oppure non hanno a disposizione ferie o congedi parentali, possono usufruire di singole giornate di “permesso straordinario non retribuito” comunicando l’assenza con anticipo di almeno 24 ore.

 Smart Working: l’azienda provvederà ad attivare modalità di lavoro agile, applicato anche con messa a disposizione da parte del singolo di dotazioni informatiche proprie, previa verifica degli standard di sicurezza dei dati.

 Comporto per malattia: le giornate di malattia non verranno considerate ai fini del calcolo del “Comporto per malattia” nel caso in cui il dipendente si trovi in ricovero ospedaliero per Coronavirus, oppure in quarantena o che sia affetto da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, o che si trovi già in malattia grave.

 Protezione del personale viaggiante: al fine di incrementare il livello di protezione del personale addetto alla conduzione bus, l’azienda provvederà a consentire la salita/discesa dei passeggeri esclusivamente dalla/e porta/e centrale e/o posteriore. La porta anteriore resta ad esclusivo utilizzo dell’autista e verrà collocata idonea misura di divisione con lo spazio dedicato ai passeggeri. Verrà inoltre data opportuna informazione alla clientela. Il personale VTV e ADT riceverà specifiche disposizioni dalla Direzione di appartenenza;

 La vendita dei titoli a bordo viene temporaneamente sospesa.

Le scriventi OO.SS. continueranno a monitorare costantemente la situazione in corso e si incontreranno con AMT con cadenza settimanale per monitorare la situazione emergenziale.

