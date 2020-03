Nuovo caso positivo in hotel di Finale. Scuola: domani pomeriggio si decide per il resto della settimana

La persona positiva, ha detto il presidente della Regione Toti, fa parte di una comitiva di persone che provengono da Cremona e Piacenza

Fa parte di una comitiva di 39 ospiti lombardi non provenienti dalle aree focolaio note ma da zone continue (Cremona e Piacenza) e 12 dipendenti. Si tratta dell’hotel Corallo.

La struttura è isolata, sono scattate le procedure. Gli ospiti e i lavoratori saranno portati quanto prima al loro domicilio.

I soggetti in vigilanza attiva sono scesi a 431. I casi attualmente presenti in Liguria, ospedalizzati (14) o in vigilanza attiva. 6 tamponi sono in corso. Vengono tutti da contatti di casi già noti.

L’attenzione, ha detto il presidente della Ragione Giovanni Toti, è concentrata sull’attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che riguarda anche i presidi igienici che le scuole devono mettere in campo per la riapertura. Il presidente della regione ha aggiunto, però, che non si tratta solo di una cosa così banale, ma dell’informazione di tutto il personale e, tra le altre cose, dei movimenti degli studenti delle scuole superiori sul territorio. Domani la decisione su proroga o ritorno a scuola mercoledì.

L’assessore Sonia Viale ha spiegato che si tenta di evitare quando possibile l’ospedalizzazione se questa non è necessaria.

