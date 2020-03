In via Carso un camino cade sulle auto e le danneggia. Smottamento e allagamento nel quartiere di San Martino, nel cantiere alle spalle del pronto soccorso, dal lato delle Specialità

I vigili del fuoco stanno intervenendo anche in via Carso e alle spalle di via Barchetta, a Bolzaneto, per alberi pericolanti.

Sulla A12 e sulla A10 carreggiata invasa dall’acqua.

Il vento spira con raffiche fino a 70 km/h.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...