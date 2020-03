Asilo aperto nonostante l’ordinanza regionale. Chiuso dalla Polizia Locale

La struttura privata è un nido e si trova in via Lagustena. Sono stati chiamati i genitori per andare a prendere i piccoli, tutti di età inferiore ai 3 anni

L’ordinanza regionale che ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado la settimana scorsa è stata prorogata fino a domani, martedì 3 marzo, o comunque fino a quando i plessi scolastici non saranno dotati dei presidi (come il distributore di gel disinfettante) richiesti dal ministero.

Nonostante questo, stamattina, un asilo nido privato di via Lagustena ha aperto. Sul posto, a seguito di una segnalazione, è arrivata la polizia locale che ha constatato come, insieme a due operatrici, fosse presente una decina di bambini di età inferiore ai 3 anni. Il personale ha spiegato di avere frainteso una mail ufficiale ricevuta a proposito della chiusura delle scuole. La polizia locale ha rintracciato tutti i genitori perché andassero a prendere i loro bambini e ha disposto l’immediata chiusura del nido.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...