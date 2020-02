Scuola, a Genova probabilmente si ricomincerà lunedì. Stop solo per Savona

Questo l’orientamento concordato dalla Presidenza del Consiglio con le Regioni. Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti. Le altre provincie dovrebbero tornare in classe. Si sta discutendo sulla partita della Sampdoria domenica: in corso di valutazione da parte del ministero

Sarà un decreto del presidente del consiglio d’intesa con i governatori a decidere le misure che varranno da lunedì. Decade il sistema delle singole ordinanze. <Per quanto ci riguarda – ha detto Toti -, insieme ai tecnici medici della Regione e del Ministero, la scuola dovrebbe restare interrotta solo in provincia di Savona. Il decreto sarà steso a stasera e andrà domani in Gazzetta Ufficiale. Nella provincia di Savina saranno ancora applicate ancora sostanzialmente le limitazioni che oggi valgono per l’intera Liguria. mentre le altre Province torneranno omologate alle altre aree del paese non focolaio>.

Ad Alassio c’è stata una cinquantina di casi. 22 sono tornati ieri in Piemonte, ma resta un’area a discreta diffusione. In città metropolitana di Genova ci sono zero casi. Alla Spezia c’è un solo caso che non ha dato origine ad epidemie. La provincia di Imperia ha un solo un caso che proviene dall’aria di contagio lombarda e che si è sottoposto immediatamente a quarantena volontaria in casa..

Da Alassio oggi partono altri 6 piemontesi e lombardi non delle zone intercluse. Domani si ragionerà di come far tornare a casa, in isolamento volontario, la cosiddetta “emergenza Codogno”, i lombardi in isolamento ad Alassio che devono rientrare in quarantena a casa in una zona di contagio.

