Incidente sulla sopraelevata: cade scooterista. È in codice rosso

Incidente in sopraelevata questa sera poco dopo le 19. Un uomo è caduto dal suo scooter poco dopo la rampa di immissione da via Milano, quindi in direzione levante. L’uomo è stato soccorso dal 118. Sul posto la polizia locale del distretto e gli uomini del reparto Infortunistica per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente in cui non sono coinvolti altri mezzi.

L’uomo potrebbe avere avuto un malore ed essere caduto di conseguenza.

È stato trasportato al Galliera.

Articolo in aggiornamento

