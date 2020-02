Ambulanza con caso sospetto di Coronavirus coinvolta in incidente in via Casaregis

28 Febbraio 2020

28 Febbraio 2020 Cronaca È successo questa mattina verso le 7:15. Il mezzo di soccorso di una pubblica assistenza di Finale, proveniente da Alassio, ha impattato contro un’autovettura. Era diretto al San Martino Sul posto è arrivata la polizia locale che ha provveduto a far rimuovere il veicolo privato che non era più in condizione di muoversi autonomamente mentre il paziente da inviare al San Martino dove doveva essere sottoposto ad esami è stato prelevato da un’altra ambulanza appositamente attrezzata inviata dal 118 e portato a destinazione. L’ambulanza è stata sottoposta a trattamento di sanificazione presso lo stesso Ospedale di San Martino. In copertina: foto d’archivio Annunci Condividi: E-mail

