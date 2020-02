L’intervento dei vigili del fuoco che hanno operato all’interno con un’autoscala

Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti a Campi, in un capannone per rimuovere parte della copertura staccatasi a causa della forza del vento.

Per operare in sicurezza si è reso necessario operare con l’autoscala dall’interno del capannone.









