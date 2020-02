Ugl: “Preoccupazione per addetti Amt delle biglietterie senza mascherine”

La segreteria del sindacato autonomo: <Gli operatori hanno aperto ugualmente gli sportelli ma serve tutela per i lavoratori>

<Nonostante ieri sera, come provvedimento urgente, l’assessore ai trasporti del Comune Matteo Campora abbia trovato 200 mascherine da consegnare in prima battuta agli operatori delle biglietterie, fino a questo momento non sono state fornite, abbiamo chiesto ad Amt e non si sa dove siano finite – dice Roberto Piccardo per la segreteria rsa Ugl Fna -. Gli operatori hanno aperto ugualmente, precisiamo che in questi giorni ce un grosso afflusso dovuto ai rinnovi degli abbonamenti. Questa mattina affronteremo il problema di tutti i colleghi a contatto diretto e indiretto del pubblico, la tutela dei lavoratori per noi è sempre al primo posto>.

Stamattina, sul tema, ci sarà un incontro tra sindacati e azienda.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...